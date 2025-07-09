Pendikspor, Jonson Clarke-Harris ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Pendikspor, Jonson Clarke-Harris ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı
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Pendikspor, İngiltere 3. Lig ekibi Rotherham United ile yollarını ayıran golcü Jonson Clarke-Harris ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İstanbul ekibi, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Pendikspor, İngiltere 3. Lig ekibi Rotherham United ile yollarını ayıran 30 yaşındaki İngiliz golcü Jonson Clarke-Harris ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, transfere hız verdi. İstanbul ekibi, Mallik Wilks'in ardından bir başka golcü Jonson Clarke-Harris'i de kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, " Pendikspor'umuz, Rotherham'dan Jonson Scott Clarke Harris ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Pendikspor formasıyla başarılar Clarke!" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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