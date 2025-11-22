Haberler

Pendikspor, Hatayspor'u Deplasmanda Yendi

Pendikspor, Hatayspor'u Deplasmanda Yendi
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Atko Grup Pendikspor, deplasmanda Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Pendikspor Teknik Sorumlusu Metin İlhan, galibiyetle hedeflerine devam ettiklerini belirtti. Hatayspor Teknik Direktörü Gökhan Alaş ise mağlubiyet sonrası üzgün olduklarını ifade etti.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Hatayspor'u 1-0 yenen Atko Grup Pendikspor'da teknik sorumlu Metin İlhan, "Hedefimiz doğrultusunda devam ediyoruz." dedi.

İlhan, İskenderun Fuat Tosyalı Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir deplasmana çıkacaklarını bildikleri için futbolcularına hafta başından itibaren uyarılarda bulunduğunu söyledi.

Mersin'de yapılması planlanan müsabakanın İskenderun'a alındığını anımsatan İlhan, şöyle konuştu:

"Normalde Mersin'de saat 19.00'da oynayacaktık. Biz her türlü hazırlığımızı yaptık ama haftalar önce belirlenen bir maç saatini kısa süre kala İskenderun'da saat 13.30 gibi programlanması doğru bir şey değil. Bu şartlarda şükür kazandık. 1-0'da olsa zorlandık. Sonuçta 3 puan aldık. Hedefimiz doğrultusunda devam ediyoruz. Manisa maçını da alıp gerideki takımlarla ufak ufak puan farkını aşma derdindeyiz. Bunu yapacak güzel bir ekibimiz var."

Hatayspor cephesi

Hatayspor Teknik Direktörü Gökhan Alaş da uzun bir aradan sonra kendi taraftarları önünde oynamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Yenildikleri için üzgün olduklarını dile getiren Alaş, şunları kaydetti:

"Aslında penaltı pozisyonuna kadar dengeli bir maç vardı. Hatta bulduğumuz pozisyonları değerlendirebilsek skor üstünlüğünü alabileceğimiz bir maçtı. Bana göre penaltı konusu da biraz tartışmalı ancak hakemin takdiri bu yöndeydi. Penaltı sonrası kırılan, gol yedikten sonra daha çok oyun disiplininden kopan bir Hatayspor vardı. Bu benim istemediğim bir şey. Maçın son dakikalarına doğru pozisyon bulmaya çalışsak da oyun gücümüzü yeterince sahaya yansıtamadık. Mağlup olduğumuz için çok üzgünüm ancak mücadeleye devam edeceğiz. Burada tüm sorumluluğu üstüme alıyorum."

Takımın antrenmanlarına bir süre daha Mersin'de devam edeceğini belirten Alaş, "Maçlarımızı artık burada oynayacağız. Devre arasından sonra kulübün antrenmanlarını da tamamen İskenderun ya da Antakya'da yapmasına yönelik çalışmaları var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Salim Taş - Spor
500
