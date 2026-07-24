Pendikspor, Erciyes kampında hazırlıklarını sürdürüyor
PENDİKSPOR, yeni sezon hazırlıklarına Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde devam ediyor.
PENDİKSPOR, yeni sezon hazırlıklarına Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam ediyor.
1'inci Lig ekibi Pendikspor, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bin 850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girdi. Kırmızı-beyazlı ekip, ısınma çalışmalarıyla başlayan antrenmanda daha sonra pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman taktik çalışmasının ardından yapılan çift kale maç ile sona erdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı