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Pendikspor, Erciyes kampında hazırlıklarını sürdürüyor

Pendikspor, Erciyes kampında hazırlıklarını sürdürüyor
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PENDİKSPOR, yeni sezon hazırlıklarına Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde devam ediyor.

PENDİKSPOR, yeni sezon hazırlıklarına Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam ediyor.

1'inci Lig ekibi Pendikspor, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bin 850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girdi. Kırmızı-beyazlı ekip, ısınma çalışmalarıyla başlayan antrenmanda daha sonra pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman taktik çalışmasının ardından yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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