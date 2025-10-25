Pendikspor'dan Serikspor'a 4-0'lık Derbi Zaferi
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Pendikspor, sahasında Serikspor'u 4-0 mağlup etti. Maçta goller Wilks, Clarke-Harris, Gökhan Altıparmak (kk) ve Thuram'dan geldi.
Maçtan dakikalar
8. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Wilks, topu arka direğe ortaladı. O bölgeye hareketlenen Clarke-Harris'in vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı gitti.
16. dakikada Erdem'in pasında ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Hakan, kaleye sert bir şut gönderdi. Kaleci İbrahim uzanarak topu kornere çeldi.
27. dakikada Furkan, sol taraftan son çizgiye inerek topu ceza sahasına ortaladı. Arka direkte iyi yükselen Wilks, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-0
47. dakikada Wilks, sağ kanattan topla birlikte ceza sahasına hareketlendi. Bu oyuncunun ceza sahası yan çizgisinden yaptığı ortada Clarke-Harris, kale alanında tek vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0
59. dakikada sağ taraftan paslaşarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Wilks, ceza sahası dışı sağ çaprazından kaleye şutunu gönderdi. Savunmada müdahalede bulunmak isteyen Gökhan, topu kendi filelerine yolladı. 3-0
90+2. dakikada Bekir Karadeniz'in sol taraftan ortasında ön direkte topa gelişine vuran Thuram, meşin yuvarlağı üst köşeden ağlarla buluşturdu. 4-0
Stat: Pendik
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hasan Erdoğan, Ömer Yasin Gezer
Pendikspor: Deniz Dilmen, Erdem Gökçe, Yiğit Fidan, Soldo, Furkan Doğan (Enis Safin dk. 79), Mesut Özdemir, Hakan Yeşil (Bekir Karadeniz dk. 73), Hamza Akman (Adnan Uğur dk. 73), Wilks, Ahmet Karademir (Thuram dk. 59), Clarke-Harris (Görkem Bitin dk. 73)
Yedekler: Emre Koyuncu, Utku Yuvakuran, Sequeira, Tarık Tekdal, Hüseyin Maldar
Teknik Direktör: Uğur Uçar
Serikspor: İbrahim Demir, Martynov, Gotsuk, Tikhiy, Bilal Ceylan, Burak Asan, Selim Dilli (Marcos Silva dk. 62), Batuhan İşçiler (Kerem Şen dk. 67), Berkovskiy (Artem Yuran dk. 78), Amaral (Erhan Çelenk dk. 61), Gökhan Altıparmak (Sadygov dk. 78)
Yedekler: Erten Ersu, Sertan Taşqın, Şahverdi Çetin, Gökhan Akkan, Şeref Özcan
Teknik Direktör: Sergey Yuran
Goller: Wilks (dk. 27), Clarke-Harris (dk. 47), Gökhan Altıparmak (dk. 59 k.k.), Thuram (dk. 90+2) (Pendikspor)
Sarı kartlar: Wilks (Pendikspor), Selim Dilli, Martynov, Kerem Şen, Artem Yuran (Serikspor) - İSTANBUL