Pendikspor, Çorum FK ile hazırlık maçında berabere kaldı

Süper Lig ekibi Pendikspor, Bolu'da kamp yaptığı otelde Çorum FK ile oynadığı hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı. Teknik direktör Osman Özköylü'nün uyarılarına rağmen her iki takım da gol bulamadı.

Pendikspor hazırlık maçında Çorum FK ile 0-0 berabere kaldı

Mutlu YUCABOLU,(DHA) ? Bolu'da kamp çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, hazırlık maçında karşılaştığı Çorum FK ile 0-0 berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Abant Milli Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde sürdüren Süper Lig takımlarından Pendikspor, teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Kondisyon ağırlıklı bir kamp dönemi geçiren Pendikspor, kamp çalışmaları kapsamında Çorum FK ile hazırlık maçı oynadı. Kamp yaptığı otelin sahasında 1'inci Lig takımlarından Çorum FK'yı konuk eden Pendikspor'un maçını kulübün yöneticileri de tribünden izledi. Teknik direktör Osman Özköylü maç boyunca oyuncularını sık sık uyardı. İlk yarıda iki takımda gol yollarında etkili olamazken ikinci yarıda da Pendikspor ve Çorum FK'un atakları sonuçsuz kaldı. Karşılaşma 0-0 sona erdi.