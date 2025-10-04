Haberler

Pendikspor, Adana Demirspor'u 3-0 Yenerek Zirveye İnanıyor

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Atko Grup Pendikspor, sahasında Adana Demirspor'u 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Wilks iki gol atarken, Clarke-Harris de bir golle takıma katkı sağladı.

Stat: Pendik

Hakemler: Seyfettin Alper Yılmaz, Rıdvan Çevik, Emrah Türkyılmaz

Atko Grup Pendikspor : Deniz Dilmen, Erdem Gökçe, Yiğit Fidan (Dk. 76 Tarık Tekdal), Soldo, Furkan Mehmet Doğan, Hakan Yeşil, Bekir Karadeniz (Dk. 59 Adnan Uğur), Denic (Dk. 69 Hamza Akman), Wilks, Thuram (Dk. 69 Hüseyin Maldar), Clarke-Harris (Dk. 76 Görkem Bitin)

Adana Demirspor : Murat Uğur Eser, Kadir Karayiğit (Dk. 31 Aykut Sarıkaya), Ali Fidan, Buğra Demirkıran, Yücel Gürol (Dk. 46 Osman Kaynak), Gökdeniz Tunç, Caner Kaban, Mert Menemencioğlu (Dk. 64 Kayra Saygan), Sefa Gülay (Dk. 64 Kürşat Türkeş Küçük), Ahmet Bolat (Dk. 64 Halil Eray Aktaş), Salih Kavrazlı

Goller: Dk. 18 ve 42 Wilks, Dk. 58 Clarke-Harris (Atko Grup Pendikspor )

Sarı kartlar: Dk. 71 Adnan Uğur (Atko Grup Pendikspor ), Dk. 90+1 Salih Kavrazlı ( Adana Demirspor )

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Atko Grup Pendikspor, sahasında Adana Demirspor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
