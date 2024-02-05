Penaltı mı değil mi? Dev maçın önüne geçen pozisyonu yorumlayan eski hakemler aynı noktada birleşti

Süper Lig'in 24. haftası dün akşam oynanan Beşiktaş- Trabzonspor maçıyla sona erdi. Ev sahibi ekibin 2-0 kazandığı maça 42. dakikadaki penaltı pozisyonu damga vurdu.

ESKİ HAKEMLER "PENALTI" DEDİ

Mücadelenin ardından pozisyonu yorumlayan eski hakemlerden Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban,pozisyonun penaltı olduğu konusunda birleşti.

"AÇIK PENALTI"

Deniz Çoban; Maçın hakemi Arda Kardeşler, bu pozisyon için olabilecek en kötü yerde kalmı. Varsa formadan çekme varsa diz var. Arda baktığı yerden sadece Trabzonsporlu oyuncuyu görüyor. Daha iyi yerde olmak için de kendini zorlamamış. Açıkça formadan çekme var. Tek başına çekme olsa denge bozmuyor diyebilirim. Formadan çekti, bu sırada dizi kalçasına vuruyor, bir oyuncu topu göğsüne göre ayarlamaya çalışırken dengesi bozuluyor. Bu hareketin bütünü tartışmasız ve açık bir penaltı.

"NET PENALTI"

Bahattin Duran; Diz darbesi var. Devrilmeye başladı. Formadan da çekse döndürüp atacak. Bu pozisyon net penaltı. Diz darbesi olmasaydı, sadece formayı yukarı çekmesinden dolayı ben çok anlayışlıyım ya anlayabilirdim. Forma elinde, dizi koyup indiriyor. Elde artık kanıt var. Arda Kardeşler, hiçbir şey görmüyor bu pozisyonda, çok yanlış yerde. Diz darbesi tek ayağı havada olan Bardhi'ye yapılmış, formadan çekme var. VAR müdahalesi olur. Hakem izlemeye davet edilir. Bunu gören Arda Kardeşler, 1 kere izleyince penaltı verirdi.

"POZİSYON NET VAR NASIL DEĞERLENDİRMEZ"

Bülent Yıldırım: Sevgili VAR'daki arkadaşlar, ben sizin... Sinirlenmek istemiyorum. Hangi tecrübeyle o kadroya seçildiniz, ben bilmiyorum. Açıklanması lazım. Hangi performansla bu maçta görev aldınız, açıklanması lazım. Bu kadar net pozisyonu nasıl değerlendiremiyorsunuz! Yorumu kamuoyuna bırakıyorum.