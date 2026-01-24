Haberler

Penaltı için topun başına geçen futbolcu hayatının şokunu yaşadı

Şili futbol takımı Colo Colo'nun oyuncusu C. Zavala, maç sırasında talihsiz bir an yaşadı. Penaltı atışını Panenka vuruşu ile kullanmak isteyen Zavala, atışı başarısızlıkla sonuçlandırdı ve topu ağlarına gönderemedi. Kaçan penaltı sonrası sakatlanan Zavala, oyuna devam edemedi. Bu talihsiz anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve futbolseverler tarafından maçın en dikkat çeken anı olarak yorumlandı.

  • Şili ekibi Colo Colo'da forma giyen C. Zavala, bir maçta penaltı atışında Panenka vuruşu denedi ve topu ağlara gönderemedi.
  • C. Zavala, kaçan penaltının hemen ardından sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
  • Panenka denemesi, kaçan penaltı ve sakatlık anları sosyal medyada gündem oldu.

Şili ekibi Colo Colo'da forma giyen C. Zavala, maçın en talihsiz anlarından birine imza attı. Tecrübeli futbolcunun kullandığı penaltı ve hemen ardından yaşananlar karşılaşmaya damga vurdu.

PANENKA DENEDİ, TOP AĞLARLA BULUŞMADI

Karşılaşmada penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen C. Zavala, Panenka vuruşu denedi. Ancak vuruşu başarısız olan Zavala, topu ağlara gönderemedi ve büyük bir fırsatı kaçırdı.

PENALTI SONRASI SAKATLANDI

Kaçan penaltının hemen ardından C. Zavala talihsiz bir sakatlık yaşadı. Vuruş sırasında yaşadığı problem nedeniyle kendini yere bırakan futbolcu, oyuna devam edemedi.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Panenka denemesi, kaçan penaltı ve ardından gelen sakatlık anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Futbolseverler, yaşanan talihsizliği maçın en dikkat çeken anı olarak yorumladı.

İşte o penaltı;

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıI. Borrel:

Vay beeee, yine çok dikkat çeken önemli bir sosyal medya haberleri, "Elinize emeğinize sağlık, biz çok seviyoruz bu tür haberleri" dememizimi bekliyordunuz, yani

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

