Penaltı için topun başına geçen futbolcu hayatının şokunu yaşadı
Şili futbol takımı Colo Colo'nun oyuncusu C. Zavala, maç sırasında talihsiz bir an yaşadı. Penaltı atışını Panenka vuruşu ile kullanmak isteyen Zavala, atışı başarısızlıkla sonuçlandırdı ve topu ağlarına gönderemedi. Kaçan penaltı sonrası sakatlanan Zavala, oyuna devam edemedi. Bu talihsiz anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve futbolseverler tarafından maçın en dikkat çeken anı olarak yorumlandı.
Şili ekibi Colo Colo'da forma giyen C. Zavala, maçın en talihsiz anlarından birine imza attı. Tecrübeli futbolcunun kullandığı penaltı ve hemen ardından yaşananlar karşılaşmaya damga vurdu.
PANENKA DENEDİ, TOP AĞLARLA BULUŞMADI
Karşılaşmada penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen C. Zavala, Panenka vuruşu denedi. Ancak vuruşu başarısız olan Zavala, topu ağlara gönderemedi ve büyük bir fırsatı kaçırdı.
PENALTI SONRASI SAKATLANDI
Kaçan penaltının hemen ardından C. Zavala talihsiz bir sakatlık yaşadı. Vuruş sırasında yaşadığı problem nedeniyle kendini yere bırakan futbolcu, oyuna devam edemedi.
GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU
Panenka denemesi, kaçan penaltı ve ardından gelen sakatlık anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Futbolseverler, yaşanan talihsizliği maçın en dikkat çeken anı olarak yorumladı.
İşte o penaltı;