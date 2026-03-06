Haberler

Pazaryeri ilçesine 3 spor tesisi yapılacak

Pazaryeri ilçesine 3 spor tesisi yapılacak
Güncelleme:
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde gençlerin ve kadınların spor yapma imkanlarını artırmak için 3 yeni tesis inşa edilecek. Belediye Başkanı Zekiye Tekin, projeler hakkında bilgi vererek, kadınlara yönelik spor merkezi ve basketbol, voleybol sahaları ile halı saha yapılacağını açıkladı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde gençlerin ve kadınların spor yapma imkanlarını artırmak amacıyla 3 tesisinin yapılacağı bildirildi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Ankara'da gerçekleştirdiği temasların ardından ilçeye yönelik spor yatırımlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Tekin, ilçede gençlerin ve kadınların spor yapabileceği yeni alanların kazandırılacağını belirterek, mevcut Gençlik Merkezi bahçesine kadınlara yönelik modern bir kadın spor merkezinin yapılacağını ifade etti.

İlçeye 2 basketbol ve voleybol sahasının kazandırılacağını aktaran Tekin, Doğanlar TOKİ bölgesine de bir halı saha inşa edileceğini kaydetti.

Spor yatırımlarının gençlerin sağlıklı bir yaşam sürmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Tekin, "Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması, sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmesi için spor alanlarını artırmak büyük önem taşıyor. Pazaryeri'mizde hem gençlerimizin hem de kadınlarımızın rahatlıkla spor yapabileceği yeni tesisleri ilçemize kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

