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Pazarspor, İbrahim Tolgay Kerimoğlu'nu teknik direktör olarak atadı

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TFF 3. Lig ekiplerinden Pazarspor, boş olan teknik direktörlük koltuğuna İbrahim Tolgay Kerimoğlu'nu getirdi. Kerimoğlu'nun yardımcı antrenörlüklerini Mehmet Aydın ve Ozan Solak yapacak. Kaleci antrenörlüğünü ise Muhammet Köseoğlu yürütecek.

TFF 3. Lig ekiplerinden Pazarspor, boş olan teknik direktörlük koltuğuna İbrahim Tolgay Kerimoğlu'nu getirdi.

Mavi-beyazlılar, ligin ilk yarısının tamamlamasıyla beraber teknik direktör Kar ile karşılıklı olarak anlaşılarak yollarını ayırmıştı. Devre arasına girilmesiyle beraber boş kalan teknik direktörlük koltuğuna İbrahim Tolgay Kerimoğlu ile anlaştı. Kerimoğlu'nun yardımcı antrenörlüklerini Mehmet Aydın ve Ozan Solak yapacak. Kaleci antrenörlüğünü ise Muhammet Köseoğlu yürütecek.

"Buraya geldiğim için çok mutluyum"

Pazarspor'un teknik direktörü olduğu için mutlu olduğunu belirten İbrahim Tolgay Kerimoğlu, "Pazarspor ile anlaştık. Zaten bu bölge bizim bölgemiz. Kolay bir sezon değil. Takımların hepsi transfer konusunda büyük sıkıntı yaşıyoruz. Buraya geldim çünkü Pazarspor benim bildiğim bir kulüp. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Burada başarılı olmak istiyorum. Buradan şampiyon olmak istiyoruz. Pazarspor'un play-offlardan çıkmak gibi bir huyu var. Yeni gelen oyuncularımız var. Onların takıma adaptasyonu da önemli" diye konuştu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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