Pazarspor, 52 Orduspor FK'ya 5-2 Mağlup Oldu
TFF 3. Lig 3. Grup 10. haftasında Pazarspor, sahasında 52 Orduspor FK'ya 5-2 yenilerek haftayı puansız kapadı. Maçta goller, Pazarspor'dan Gökdeniz Karahan ve Emre Akgün'den gelirken, 52 Orduspor FK'nın gollerini Enes Nalbantoğlu ve Yılmaz Basravi (iki gol) ile Emre Gemici attı.
Pazarspor: Ahmet Çağrı Güney, Aras Aydın, Bekir Mustafa Meral (Gökmen Aydoğdu dk. 64), Emre Akgün, Eren Türkkal (Yiğit Emre Çalışkan dk. 46), Erhan Şengül, Ege Vatansever (Gökdeniz Karahan dk. 46), İlhan Topatar (Yasin Polat dk. 75), Ali Alperen Çelik, Abdurrahman Emek (Onur Civelek dk. 46), Ali Burak Atmaca
52 Orduspor FK: Taha Tosun, Enes Yetim (dk. 82), Mehmet Eksik, İsmail Güner, Hüseyin Karabey (Dağhan Erdoğan dk. 85), Mehmet Ablay, Mustafa Alşimşek (Umut Can Kırılmaz dk. 77), Yağızcan Erdem (Zafer Göktuğ Erdem (dk. 69), Enes Nalbantoğlu (Mustafa Köroğlu dk. 77), Emre Gemici, Yılmaz Basravi
Goller: Gökdeniz Karahan (dk. 69), Emre Akgün (dk. 90+7) (Pazarspor), Enes Nalbantoğlu (dk. 31), Yılmaz Basrvi (dk. 45, 53), Emre Gemici (dk. 61, 90+3) (52 Orduspor FK)
Sarı kart: Bekir Mustafa Meral, Ali Alperen Çelik (Pazarspor) - RİZE