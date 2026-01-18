Haberler

TFF 3. Lig: Pazarspor: 1 1926 Bulancakspor: 0

Güncelleme:
TFF 3. Lig'in 17. haftasında Pazarspor, sahasında 1926 Bulancakspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Golü 6. dakikada Ahmet Taşdemir attı.

TFF 3. Lig'in 17. haftasında Pazarspor, sahasında 1926 Bulancakspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Pazar İlçe

Hakemler: Furkan Sarıoğlan, Okan Delier, Hakan Furkan Tiraki

Pazarspor: Ahmet Çağrı Güney, Bekir Mustafa Meral, Gökmen Aydoğdu, Emre Akgün, Eren Türkkal, Erhan Şengül, Serhat Hazır (Enes Tonyalı dk. 90), Musa Orak (Mehmet Can Davarcıoğlu dk. 76), Cengiz Özuslu (Niyazi Kılıç dk. 87), Ahmet Taşdemir (İbrahim Metin dk. 88), Ali Alperen Çelik

1926 Bulancakspor: Tunahan Dikişci, İsmail Kayalı, Yunus Emre Yalçın, Ataberk Gök, Mertkan Cengiz (Emircan Birinci dk. 82), Soner Özdemir (Arda Akgül dk. 46), Hüseyin Can Şavur, Abdullah Yıldızer, Gökay Eser, Nurettin Küçükdeniz, Ahmet Can Özdemir

Gol: Ahmet Taşdemir (dk. 6) (Pazarspor)

Sarı kartlar: Ali, Bekir Mustafa, Emre (Pazarspor) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
