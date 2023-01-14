Lucas Moura için büyük seferberlik! Paylaşım yapmayan Fenerbahçeli kalmadı
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Fenerbahçe taraftarı, Tottenham forması giyen ve sezon sonu boşa çıkacak Lucas Moura'nın transfer edilmesi için sosyal medyada çalışma başlattı. Yönetime, Brezilyalı futbolcu ile sözleşme imzalanması için baskı yapan taraftarlar, "Lucas Moura Fener'e" etiketini yaptıkları paylaşımlarla gündemin zirvesine yerleştirdi.
Şampiyonluk yolunda Galatasaray'ın gerisine düşen Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına başlattı. Sarı-lacivertlilerde taraftarlar, yönetime yaptıkları çağrıda dünyaca ünlü futbolcu Lucas Moura'nın transfer edilmesini istedi.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Sezon sonunda Tottenham ile sözleşmesi sona erecek Lucas Moura, İngiliz deviyle yeni mukavele imzalamayacak. Sarı-lacivertliler bu gelişme üzerine yönetime çağrıda bulunup, kanatlardaki eksikliğe dikkat çekerek Brezilyalı yıldızın takıma kazandırılmasını istedi.
"LUCAS MOURA, FENER'E"
Sosyal medyada organize olan Fenerbahçe taraftarı, "Lucas Moura Fener'e" etikitini yaptıkları paylaşımlarla gündemin zirvesine yerleştirdi. Sarı-lacivertli renklere gönül verenler, Brezilyalı yıldızın transfer edilmesi için Başkan Ali Koç'a yoğun baskı yapıyor.