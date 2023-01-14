Lucas Moura için büyük seferberlik! Paylaşım yapmayan Fenerbahçeli kalmadı

Fenerbahçe taraftarı, Tottenham forması giyen ve sezon sonu boşa çıkacak Lucas Moura'nın transfer edilmesi için sosyal medyada çalışma başlattı. Yönetime, Brezilyalı futbolcu ile sözleşme imzalanması için baskı yapan taraftarlar, "Lucas Moura Fener'e" etiketini yaptıkları paylaşımlarla gündemin zirvesine yerleştirdi.