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Lucas Moura için büyük seferberlik! Paylaşım yapmayan Fenerbahçeli kalmadı

Spor Haberleri

Fenerbahçe taraftarı, Tottenham forması giyen ve sezon sonu boşa çıkacak Lucas Moura'nın transfer edilmesi için sosyal medyada çalışma başlattı. Yönetime, Brezilyalı futbolcu ile sözleşme imzalanması için baskı yapan taraftarlar, "Lucas Moura Fener'e" etiketini yaptıkları paylaşımlarla gündemin zirvesine yerleştirdi.

Şampiyonluk yolunda Galatasaray'ın gerisine düşen Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına başlattı. Sarı-lacivertlilerde taraftarlar, yönetime yaptıkları çağrıda dünyaca ünlü futbolcu Lucas Moura'nın transfer edilmesini istedi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Sezon sonunda Tottenham ile sözleşmesi sona erecek Lucas Moura, İngiliz deviyle yeni mukavele imzalamayacak. Sarı-lacivertliler bu gelişme üzerine yönetime çağrıda bulunup, kanatlardaki eksikliğe dikkat çekerek Brezilyalı yıldızın takıma kazandırılmasını istedi.

Paylaşım yapmayan Fenerbahçeli kalmadı! İstedikleri tek bir dünya yıldızı var

"LUCAS MOURA, FENER'E"

Sosyal medyada organize olan Fenerbahçe taraftarı, "Lucas Moura Fener'e" etikitini yaptıkları paylaşımlarla gündemin zirvesine yerleştirdi. Sarı-lacivertli renklere gönül verenler, Brezilyalı yıldızın transfer edilmesi için Başkan Ali Koç'a yoğun baskı yapıyor.

Paylaşım yapmayan Fenerbahçeli kalmadı! İstedikleri tek bir dünya yıldızı var

Paylaşım yapmayan Fenerbahçeli kalmadı! İstedikleri tek bir dünya yıldızı var

Paylaşım yapmayan Fenerbahçeli kalmadı! İstedikleri tek bir dünya yıldızı var

Paylaşım yapmayan Fenerbahçeli kalmadı! İstedikleri tek bir dünya yıldızı var

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Lucas Moura Fenerbahçe Spor Haberler

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