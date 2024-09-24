Üye Girişi
Haberler

Partizan Teknik Direktörü Stanojevic, Maç Sonrası Taraftar Saldırısına Uğradı

Partizan Teknik Direktörü Stanojevic, Maç Sonrası Taraftar Saldırısına Uğradı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Partizan, Kızılyıldız'a 4-0 mağlup olduktan sonra taraftarlar, teknik direktör Aleksandar Stanojevic'e saldırdı. Saldırı sonrası Stanojevic'in yüzünde yaralar olduğu gözlemlendi.

Partizan Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Kızılyıldız'a 4-0 mağlup oldukları maçın ardından taraftarın saldırısına uğradı.

Sırbistan Ligi'nin 9. haftasında Partizan, konuk ettiği Kızılyıldız'a 4-0'lık skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Partizan taraftarı, teknik direktörleri Aleksandar Stanojevic'e saldırı düzenlendi. Soyun odasına yapılan saldırının ardından Sırp teknik adamın, çıktığı basın toplantısında yüzünde birkaç bölgenin sarılı olduğunu gözlemlendi. 50 yaşındaki çalıştırıcı, basın toplantısında yaptığı açıklamada, taraftarın soyunma odasının camlarını kırdığını ve içeri attıkları yabancı cisimlerin kendisine isabet ettiğini söyledi.

Aleksandar Stanojevic, geçtiğimiz sezon Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da 9 ay görev yapmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Politika Partizan Futbol Spor

Kıt kanaat geçinen emekliyi isyan ettirecek 'Maaşta kesinti' iddiası

Kıt kanaat geçinen emekliyi isyan ettirecek "Maaşta kesinti" iddiası

 İran Cumhurbaşkanı'ndan 'Erdoğan'la görüşmeniz nasıldı?' sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap

Erdoğan'la ilgili soruya tek kelimelik Türkçe cevap verdi

 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş

19 yaşındaki polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay
iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı

iPhone 16 için geceden kuyruğa girenler bakın kim çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahibinden çöktü mü? Sahibinden ne zaman çöktü? Sahibinden.com'a neden girilmiyor? 24 Eylül son gelişmeler... HAMSTER KOMBAT 24 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat kombo kartları belli oldu mu? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 24 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Müge Anlı Cengiz Kandemir'i kim öldürdü? 24 Eylül Müge Anlı Cengiz Kandemir olayında son durum ne? Okullar ne zaman kapanacak? 2024- 2025 okulların kapanmasına kaç gün kaldı? 2024- 2025 MEB akademik takvimi! Müge Anlı, Cengiz Karademir olayı nedir, öldürüldü mü? Cengiz Karademir'i eşi mi öldürdü? Borsa'da son durum! 24 Eylül borsa yükseldi mi? Tarihte bugün ne oldu? 24 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları 2024! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzine zam geldi mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! UEFA AVRUPA LİGİ 25 EYLÜL MAÇ TAKVİMİ UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçı ne zaman?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });