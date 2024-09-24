Partizan taraftarları, maç sonu soyunma odasını basıp teknik direktörü dövdü
Sırbistan Süper Lig'in 9. haftasında Partizan'ın evinde Kızılyıldız'a 4-0 mağlup olması sonucu taraftarlar soyunma odasını bastı. Partizan Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, taraftarların cam kırdığı olaylarda yara aldı.
Sırbistan Süper Lig'in 9. haftasında Partizan, evinde Kızılyıldız ile karşılaştı. Ev sahibi ekibin, ezeli rakibine taraftarı önünde 4-0 mağlup olması sonucu ortalık karıştı.
SOYUNMA ODASINI BASTILAR
Derbiyi kaybeden Partizan'da taraftarlar, maç sonu soyunma odasını bastı. Çıkan olaylarda, bir dönem Konyaspor'da da görev yapan Partizan Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic yara aldı.
ANTRENÖRÜN KAFASINI YARDILAR
Burada camları kıran taraftarlar teknik direktör Aleksandar Stanojevic'in yaralanmasına sebep oldu. Stanojevic'in yüzünde ve boynunda kesikler meydana geldi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Stanojevic, "Berabere bitseydi gelmezdim ama 4-0 kaybettik, bu yüzden bundan kaçmamak için geldim. Mutsuz taraftarlar camı kırdı, cam bize geldi ve beni kesti, fiziki bir çatışma yaşanmadı" ifadelerini kullandı.