Partizan taraftarları, maç sonu soyunma odasını basıp teknik direktörü dövdü

Sırbistan Süper Lig'in 9. haftasında Partizan, evinde Kızılyıldız ile karşılaştı. Ev sahibi ekibin, ezeli rakibine taraftarı önünde 4-0 mağlup olması sonucu ortalık karıştı.

SOYUNMA ODASINI BASTILAR

Derbiyi kaybeden Partizan'da taraftarlar, maç sonu soyunma odasını bastı. Çıkan olaylarda, bir dönem Konyaspor'da da görev yapan Partizan Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic yara aldı.

ANTRENÖRÜN KAFASINI YARDILAR

Burada camları kıran taraftarlar teknik direktör Aleksandar Stanojevic'in yaralanmasına sebep oldu. Stanojevic'in yüzünde ve boynunda kesikler meydana geldi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Stanojevic, "Berabere bitseydi gelmezdim ama 4-0 kaybettik, bu yüzden bundan kaçmamak için geldim. Mutsuz taraftarlar camı kırdı, cam bize geldi ve beni kesti, fiziki bir çatışma yaşanmadı" ifadelerini kullandı.