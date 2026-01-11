Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Türkiye Basketbol Ligi'nin 19. haftasında Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol, deplasmanda Finalspor'u 90-63 mağlup ederek ligdeki 16. galibiyetini elde etti.
TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 23-22 önde tamamlayan Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol, soyunma odasına da 44-42 önde giren taraf oldu.
Müsabakanın üçüncü çeyreğinde farkı açan Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol, son çeyreğe 71-53 önde girip maçı da 90-63 kazandı.
Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol bu sonuçla ligdeki 16. galibiyetini elde ederken Finalspor ise 12. yenilgisini yaşadı.