Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Türkiye Basketbol Ligi'nin 19. haftasında Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol, deplasmanda Finalspor'u 90-63 mağlup ederek ligdeki 16. galibiyetini elde etti.

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 23-22 önde tamamlayan Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol, soyunma odasına da 44-42 önde giren taraf oldu.

Müsabakanın üçüncü çeyreğinde farkı açan Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol, son çeyreğe 71-53 önde girip maçı da 90-63 kazandı.

Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol bu sonuçla ligdeki 16. galibiyetini elde ederken Finalspor ise 12. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
