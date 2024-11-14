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Parkur Cimnastik Genç Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Madalya Hedefliyor

Parkur Cimnastik Genç Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Madalya Hedefliyor
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Japonya'nın ev sahipliği yapacağı ve gençler kategorisinde ilk kez düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılacak Parkur Cimnastik Genç Milli Takımı, sıkı bir kamp döneminin ardından madalya ile dönmeyi hedefliyor.

Parkur Cimnastik Genç Milli Takımı, ilk kez düzenlenecek ve Japonya'nın ev sahipliğinde yapılacak Dünya Şampiyonası'ndan madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Gençlerde ilk kez düzenlenecek şampiyona için Mersin'de kampa giren ay-yıldızlı ekip, Mersin Cimnastik Salonu'nda organizasyona hazırlandı.

Yarışmaya asil olarak milli sporcular Mirza Ali Dölek ve İrem Acımış, yedek olarak ise Ela Dönmez ile Batuhan Küçükmustafa katılacak.

Sporcular, hazırlıklarını Türkiye Cimnastik Federasyonu Parkur Teknik Kurul Başkanı Bahadır Altay, milli antrenörler Ethem Süt ve Cem Okan Adal yönetiminde tamamladı.

Ay-yıldızlılar, 15-17 Kasım'da Japonya'da düzenlenecek şampiyonada madalya alarak Türkiye'ye başarıyla dönmek istiyor.

Altay: "Hedeflerimiz büyük"

Türkiye Cimnastik Federasyonu Parkur Teknik Kurul Başkanı Bahadır Altay, AA muhabirine, şampiyonaya uzun süreden beri hazırlandıklarını söyledi.

Başarıya odaklı şekilde çalıştıklarını dile getiren Altay, gençlerde ilk kez düzenlenecek şampiyonanın kendilerine büyük tecrübe katacağını ifade etti.

Altay, şampiyonaya katılacak sporcuların performansından memnun olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Geçen sene büyüklerde Dünya Şampiyonası'nın birincisi yapıldı. İki sporcumuzla gitmiştik ve çok az bir farkla finali kaçırdık. Hedeflerimiz büyük. Geçen sene kaçırılan final bizi biraz daha kamçıladı. Gençlerle katılacağımız bu Dünya Şampiyonası'nda çıtayı biraz daha yükselttik. Madalyayla döneceğiz. Sporcularımız İrem Acımış ve Mirza Ali Dölek'le ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için uğraş vereceğiz."

Altay, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'in kendilerine ve sporculara büyük destek verdiğini, motivasyonlarının yüksek olduğunu vurguladı.

Sporcular gözünü madalyaya dikti

Şampiyonaya katılacak milli sporcu Mirza Ali Dölek, 3 yıldır profesyonel şekilde parkur branşında çalıştığını ifade etti.

Kampta sıkı şekilde Dünya Şampiyonası'na hazırlandıklarını anlatan Mirza Ali, "Birincilik hedefim var. Onun için çalışıyoruz. Antrenmanlar yoğundu. Ülkemizi böyle önemli bir organizasyonda temsil edeceğim için çok iyi hissediyorum." dedi.

İrem Acımış da şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek olmaktan dolayı onur duyduğunu belirterek, organizasyonda en iyi dereceyi almak için sıkı şekilde hazırlık sürecinden geçtiklerini belirtti.

Parkur branşının gücünü göstereceklerini vurgulayan İrem, "Hedefimiz final değil, madalya. Bu süreçte antrenörlerimin ve arkadaşlarımın desteğini hissediyorum. Federasyonumuzun bize çok büyük katkıları oldu. Buralara gelmek için çok çalıştık ve kendimize inanıyoruz. Orada kendimizi göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor
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