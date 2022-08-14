Paris Saint-Germain'de ortalık fena karıştı! Neymar'ın beğendiği paylaşım Mbappe'yi çıldırtacak

Fransa Ligue 1'in 2. haftasında Paris Saint-Germain'in Montpellier'i 5-2 yendiği maç sonrası Neymar'ın sosyal medya hesabından beğendiği paylaşım olay oldu. Karşılaşmada Mbappe'nin kaçırdığı penaltı ile ilgili atılan, "Görüşüne göre PSG'nin lideri artık Mbappe. Penaltıları o kullanıyor. Bunun nedeni de tamamen sözleşmeyle ilgili. Çünkü Neymar, hiçbir kulüpte ikinci penaltıcı olamaz." paylaşımını beğenen Neymar, sosyal medyada gündeme oturdu.

Paris Saint Germain'in ligde Montpellier'i 5-2 yendiği maç sonrası Neymar, Mbappe ile arasını açacak bir hamle yaptı.

MBAPPE PENALTI KAÇIRDI

Montpellier karşısında PSG'ye galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Falaye Sacko kendi kalesine, ilki penaltıdan olmak üzere 43 ve 51. dakikalarda Neymar, 69. dakikada Kylian Mbappe ve 87. dakikada Renato Sanches attı. Bir penaltıda topun başına geçen Mbappe ise vuruştan yararlanamadı.

NEYMAR'DAN OLAY BEĞENİ

Karşılaşmanın ardından Neymar'ın Mbappe'nin kaçırdığı penaltı ile ilgili atılan, "Görüşüne göre PSG'nin lideri artık Mbappe. Penaltıları o kullanıyor. Bunun nedeni de tamamen sözleşmeyle ilgili. Çünkü Neymar, hiçbir kulüpte ikinci penaltıcı olamaz." paylaşımını beğenmesi sosyal medyada gündeme oturdu.