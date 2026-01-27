Paris Saint-Germain, Barcelona'dan 18 yaşındaki Dro Fernandez'i transfer etti.

Haberler

Paris Saint-Germain, Barcelona'dan 18 yaşındaki Dro Fernandez'i 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ederek 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Paris Saint-Germain, Barcelona forması giyen 18 yaşındaki Dro Fernandez'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

PSG'DEN DRO FERNANDEZ HAMLESİ

Paris Saint-Germain, bir süredir transfer gündeminde yer alan Dro Fernandez'i resmen açıkladı. Fransız ekibi, Barcelona'dan 18 yaşındaki on numarayı kadrosuna kattığını duyurdu.

2030'A KADAR SÖZLEŞME

Psg, genç futbolcu ile 2030 yılına kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. Transfer kapsamında Paris Saint-Germain'in, Barcelona'ya 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

"ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM"

Dro Fernandez, transferinin ardından yaptığı açıklamada, "Paris Saint-Germain'e transfer olduğum için çok mutlu ve gururluyum. PSG, çocukluğumdan bu yana takip ettiğim, büyük efsanelerin tarih yazdığı harika bir kulüp. Bu forma için oynamak ve her şeyimi vermek için büyük bir istek ve motivasyon duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"YENİ INIESTA" DENİYORDU

Barcelona'nın bu sezon A takıma dahil edip hem La Liga'da hem Şampiyonlar Ligi'nde süre verdiği Dro Fernandez, Kulüp içinde "Lamine Yamal'ın orta saha versiyonu" ve "Yeni Iniesta" benzetmeleriyle anılıyordu.

