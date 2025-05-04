Paris FC, 46 Yıl Aradan Sonra Ligue 1'e Yükseldi
Paris FC, 46 yıl aradan sonra Ligue 1'e yükselerek, 35 yıl sonra yeniden bir Paris derbisinin yaşanmasını sağlayacak. İki takımın stadyumları arasındaki mesafe sadece 44 metre.
PARİS FC, 46 yıl sonra Ligue 1'e yükseldi. Bu gelişmeyle birlikte Ligue 1'de 35 yıl sonra yeniden bir Paris derbisi oynanacak.
Paris FC'nin kullandığı Jean-Bouin Stadyumu ile Paris Saint-Germain'in evi Parc des Princes arasında yalnızca 44 metre bulunuyor. İki stadyum arasındaki bu kısa mesafe, ligdeki en yakın deplasmanlardan biri olacak.
Ligue 1'de son Paris derbisi, 1990 yılında PSG ile Racing Paris arasında oynanmıştı. Racing'in küme düşmesinden sonra PSG, ligde başkenti temsil eden tek takım konumundaydı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor