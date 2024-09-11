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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Ali Can Özcan Karabük'te coşkuyla karşılandı

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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para tekvando branşında gümüş madalya elde eden Ali Can Özcan, memleketi Karabük'te coşkuyla karşılandı. Özcan, destekçilerine teşekkür ederek gelecek hedeflerini paylaştı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para tekvando branşında gümüş madalya elde eden Ali Can Özcan, memleketi Karabük'te coşkuyla karşılandı.

5000 Evler Çok Amaçlı Spor Salonu'nda çiçek ve meşalelerle karşılanan Özcan, etkinliğin ardından gazetecilere "çok mutlu" olduğunu söyledi.

Destekçilerine teşekkür eden milli sporcu, Eylül 2025'teki dünya şampiyonası ile 2028, 2032 ve 2036 olimpiyatlarında altın madalya hedeflediğini dile getirdi.

Paris 2024'ten aylar önce altın madalya konuşması çalıştığını anlatan Ali Can Özcan, "O an o yüzden çok duygusal şeyler yaşadım ve konuşamadım. Sadece ağlamakla yetindim. Tekrar diyorum, herkesten gerçekten özür dilerim. Bunu 2028'de altına çevirip düğün havasında bunu kutlayacağız inşallah." diye konuştu.

Özcan, "engelli bireyler" ve ailelerine seslenerek açıklamasını şöyle tamamladı:

"Bu bir engel değil. Hiçbir şeye engel değil. Çocuklarınızı kısıtlamayın, onlara engelli gibi davranmayın. Olabildiğince rahat olsunlar. Yaptığı her şeyden gurur duyun ve mutlaka spor yaptırın. Spor yaptırmasanız bile uğraşısı olsun ve hayatı boyunca uğraşsın, çabalasın ve çalışsın."

Etkinliğe katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven de Özcan'ı tebrik etti.

Kaynak: AA / Spor

Ali Can Güncel Gümüş Paris Spor

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