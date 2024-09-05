Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Hatice Akbaş: Türkiye'nin kadın boksunda ivmesi artacak

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Hatice Akbaş, Türkiye'nin kadın boksunda yakaladığı ivmenin artacağını söyledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen olimpiyatlarda kadınlar 54 kiloda gümüş madalya alan Hatice Akbaş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin oyunlarda kazandığı 8 madalyanın 3'nü Kadın Boks Milli Takımı'nın elde ettiğine dikkati çeken Hatice, "Kadın takımı olarak güzel bir başarıya imza attık. Dünya şampiyonasında, Tokyo 2020'de güzel başlangıçlar oldu. Devamını da biz getirmeye çalışıyoruz. Takım olarak bir bütünlük sağladık. Başkanımızın dediği gibi ekol oluşturmaya başladık. Hepimiz iyi çalıştık, güzel bir süreç geçirdik. Bunun meyvelerini de şu an yiyoruz. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü sporcusu Hatice, biraz dinlendikten sonra antrenmanlarına yoğun şekilde devam edeceğini belirterek, "Güzel bir hazırlık süreci geçirip Los Angeles 2028'te de güzel sonuçlar elde etmeyi planlıyoruz. Tabii ki hedef altın madalya. Çünkü burada gümüş aldım. İlk olimpiyatımdı, güzel bir başarı elde ettim. Orada da istediğim, amaçladığım tek şey altın madalya olacak." diye konuştu.

Kazanılan madalyaların altyapıdaki sporcuları motive ettiğine işaret eden milli boksör, şöyle devam etti:

"Bence çok güzel ilerliyoruz. Tokyo'da iki madalya, Paris Olimpiyatları'nda üç madalya elde ettik. Madalya sayısı Los Angeles 2028'de 4-5 olacaktır. Alttan gelen nesil de gerçekten çok istekli. Bizim başarılarımızı gördükçe çok hevesleniyorlar, iyi çalışıyorlar. Los Angeles Olimpiyatları'nda çok daha güzel sonuçlar elde edeceğimize canı gönülden inanıyorum."

Hatice Akbaş, gelen başarılarla birlikte Türkiye'de boksa ilginin de arttığının altını çizdi.

"Team Türkiye'nin başına talihsiz olaylar geldi"

Paris 2024'te Türkiye'nin 8 madalyada kalmasıyla ilgili yapılan eleştirilerle ilgili soru üzerine Hatice, "Yine de güzel bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum. Ama Team Türkiye'nin başına talihsiz olaylar geldi. Hakem kararları, kötü kura, kilo düşme gibi olumsuzluklar yaşadıklarını düşünüyorum. Oradaki o ortamı kimse bilmiyor. Tabii ki hepimiz madalya istiyoruz ve gerçekten büyük madalya adayları vardı. Talihsizlik olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki olimpiyatta madalya sayısının artacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Hatice, kadın boksunda erkeklik hormonu fazla olduğu iddia edilen sporcuların olimpiyatlarda yer almasıyla yaşanan cinsiyet tartışmasına ilişkin ise "Bu konu hakkında konuşmak çok fazla istemiyoruz ama sonuçta iki arkadaş da altın madalya kazandı. Bir problem olsaydı katılamazlardı diye düşünüyorum. Başarılarına saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.