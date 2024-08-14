Üye Girişi
Haberler

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Hatice Akbaş, Malatya'da karşılandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli boksör Hatice Akbaş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandıktan sonra memleketi Malatya'da büyük bir karşılama töreniyle karşılandı. Akbaş, davul zurna eşliğinde havalimanında coşkuyla karşılandı ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Akbaş, madalyasını kazandığı için çok mutlu olduğunu belirtti ve gelecek hedeflerini paylaştı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Hatice Akbaş, memleketi Malatya'da davul zurnayla karşılandı.

İlk olimpiyat tecrübesinde 54 kiloda madalya kazanan Hatice Akbaş için Malatya Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Çiçekler ve tezahüratlar eşliğinde karşılanan milli boksöre vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tebrikleri kabul eden milli boksör, havalimanı önünde kendisini davul zurna eşliğinde karşılayanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Akbaş, ilk defa katıldığı olimpiyatta gümüş madalya kazandığı için çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Çok emek verdiğinin ve memleketine eli boş dönmediğinin belirten Akbaş, "Karşılığını aldığımı düşünüyorum, altın madalyayı isterdim ama final heyecanını yönetemedim, kendimi tam anlamıyla gösteremedim. Buna da şükür ediyorum. Babamla çok mücadele verdik, Allah bize gümüş madalyayı nasip etti. Şimdi madalyanın keyfinin çıkaracağım." dedi.

Memleketini çok sevdiğini ve hiçbir zaman ayrılmadığını anlatan Akbaş, "Malatyalılar bizi seviyor ve destekliyor, hepsine çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Genç sporculara tavsiyelerde bulunan Akbaş, "Pes etmesinler, ben böyle küçük yerden olimpiyata katıldım, Paris'e gittim. Küçük yerlerde de başarılabiliyormuş, bunu da kanıtlamış oldum. Spor yapanlara tavsiyem başarabilirler, istesinler, emek versinler." değerlendirmesinde bulundu.

Milli sporcu Akbaş, hedeflerine ilişkin ise "2028 olimpiyatlarında altın madalya istiyoruz. Şu an gümüş aldık, altına hasret kaldık. Umarım 2028'de Los Angeles'ta altın madalyayı kazanırım." ifadesini kullandı.

Akbaş, konuşmasının ardından üstü açık otobüsle şehir turu attı.

Karşılama törenine MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Spor

Hatice Akbaş malatya Gümüş Paris Spor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 14 Ağustos Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim 2. ve 3. eleme adayı kim oldu? 14 Ağustos Çarşamba bugün kim potaya gitti? MasterChef Düello kim kazandı? 14 Ağustos Çarşamba Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 14 Ağustos Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Bu Bir Başlangıç filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bu Bir Başlangıç filmi ne zaman, nerede çekildi? Maskeli Beşler Irak filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Maskeli Beşler Irak filmi ne zaman, nerede çekildi? Maskeli Beşler Irak filmi Merkür retrosu ne zaman bitiyor? Merkür retrosu etkisi nedir? Merkür retrosunda eski sevgili döner mi? Köşeyi Dönen Adam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Köşeyi Dönen Adam filmi ne zaman, nerede çekildi, konusu gerçek mi? Karbon ayak izi nedir? Karbon ayak izi neden tehlikeli, nasıl ortaya çıkar? Hayat Öpücüğü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hayat Öpücüğü filmi ne zaman, nerede çekildi? Hayat Öpücüğü filmi gerçek mi? Salak Milyoner filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Salak Milyoner filmi ne zaman, nerede çekildi? Salak Milyoner filmi gerçek mi? Ahmet Ersagun Yücel kimdir, nereli, kaç yaşında? Ahmet Ersagun Yücel hangi partiden? Ödül Avcıları filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ödül Avcıları filmi ne zaman, nerede çekildi? Ödül Avcıları filmi gerçek mi? Minecraft çöktü mü? Minecraft açılmıyor ne yapmalıyım? 14 Ağustos Minecraft çöktü mü? Rampage: Büyük Yıkım filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Rampage: Büyük Yıkım filmi ne zaman, nerede çekildi? Soğuk kahve nasıl yapılır? Ev yapımı soğuk kahve nasıl olur? Soğuk kahve malzemeleri nelerdir? Akşam sefası çiçeği bakımı nasıl olur, özellikleri ne? Akşam sefası çiçeği ne zaman açar? Kitap okumanın faydaları neler? Kitap okumanın ne faydası var? Kitap okumak insana ne kazandırır? Beşiktaş- Antalyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Antalyaspor maçı saat kaçta, nerede? #9917 Kandıra'da denize girmek yasak mı, ne zamana kadar? Kocaeli Kandıra'da denize girmek neden yasak?
title