Paris Olimpiyatları'nda skandallar bitmiyor! Sen Nehri'nden bakteri kapan Belçikalı sporcu, yarışlara katılamayacak

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda skandallar bitmiyor. Açılış töreninin yapıldığı Sen Nehri'ndeki temizlik sorunu tekrar gündeme gelirken, triatlon branşında mücadele eden Belçikalı sporcu Claire Michel, Koli Basili adı verilen bakteri bulaştığı için bugün yapılacak karışık bayrak yarışında yer alamayacak.

BAKTERİ SEBEBİYLE ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDI

Belçika Olimpiyat Komitesi, Claire Michel'e Koli Basili adı verilen bakterinin bulaştığını ve bu sebeple müsabakaya çıkamayacağı duyurdu. Michel'in yarışlarda yer alamayacak olması sebebiyle takım halinde yarışamayacaklarının da bildirildiği açıklamada, "Claire Michel, bakteri sebebiyle yarışmadan çekilmek zorunda kaldı. Sporcuların koşullarının değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi için bu bir ders niteliğinde. Antrenman günlerinin, izin günlerinin ve yarışma günlerinin bundan sonra daha iyi planlanması ve organize edilmesi gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.

SEN NEHRİ'NDEKİ ANTRENMANLAR DA İPTAL EDİLDİ

Triatlon branşında erkekler ve kadınlarda önceden yapılan planlama doğrultusunda 30 ve 31 Temmuz'da, antrenmanlar ise 28 ve 29 Temmuz'da gerçekleştirildi. Sen Nehri'nde yaşanan bakteri yoğunluğu sebebiyle antrenmanlar ve 30 Temmuz'da yapılması düşünülen yarışlar iptal edilmişti. Bugün yapılacak karışık bayrak yarışları öncesinde de Sen Nehri'nde yapılan su analizleri sonrasında önceki gün ve dün gerçekleştirilmesi planlanan antrenmanlar da yapılamamıştı.

BELEDİYE BAŞKANI YÜZMÜŞTÜ

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde farklı müsabakalara ev sahipliği yapan ancak kirlilik tartışmalarıyla gündemden düşmeyen Sen Nehri'nde yüzmüştü.