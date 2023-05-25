Parfüm için kavga mı çıkardı? İlginç iddialara Muslera'dan cevap geldi

Uçakta parfümü kaybolduğu için takım arkadaşlarıyla kavga ettiği yönündeki iddialara Muslera'dan cevap geldi. Sosyal medya hesabından açıklama paylaşan Galatasaray'ın kaptanı, "Hepsine güldüm geçtim ama bu kadarı fazla. Önümüzdeki hedefe odaklanalım" dedi.

Galatasaray'ın Uruguaylı kaptanı, Fernando Muslera, '150 dolarlık parfümü kaybolduğu için kavga çıkardı' haberlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

SERT AÇIKLAMAYLA YALANLADI

36 yaşındaki Muslera, parfümü kaybolduğu için takım arkadaşlarıyla kavga ettiği yönündeki haberleri sert bir açıklamayla yalanladı.

"GÜLDÜM GEÇTİM"

Tecrübeli kaleci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bundan önce hakkımda birçok iddia ortaya atıldı. Hepsine güldüm geçtim ama bu kadarı fazla. Benim, takım arkadaşlarımın, kulübümüzün ve değerli fanlarımızın tek hedefi önümüzdeki ilk 90 dakika" ifadeleriyle yer aldı.