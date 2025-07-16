Paraya para demeyecekler! 3 oyuncudan 177 milyon euro kazandılar

Geride bıraktığımız sezon lige damga vuran Bournemouth'ta takımın yıldız oyuncuları birer birer veda ediyor. İngiliz ekibi, Dean Huijsen ve Milos Kerkez'in ardından savunmasından önemli bir ismi daha kaybetti.

PSG ANLAŞMAYA VARDI

Fransız devi Paris Saint-Germain, 22 yaşındaki Ukraynalı stoper Ilya Zabarnyi'yi transfer etmek üzere her iki tarafla da anlaşmaya vardı. Fransız basınında yer alan habere göre; Oyuncuya uçak bileti alındığı ve yıldız ismin Fransa'ya uçarak resmi imzayı atacağı ifade edildi. Haberde, Bournemouth'un bu transferden 68 milyon euro bonservis kazandığı dile getirildi.

3 OYUNCUDAN 177 MİLYON EURO GELİR

Bu transferin ardından Bournemouth, gelecek sezon öncesi dev bir kazancında sahibi oldu. İspanyol stoper Dean Huijsen'i Real Madrid'e 62 milyon euro'ya, Macar sol bek Milos Kerkez'i de 47 milyon euro'ya Liverpool'a gönderen Bournemouth, Zabarnyi transferinin de 68 milyon euro gelir elde etti. İngiliz ekibi, 3 futbolcudan kasasına toplamda 177 milyon euro koydu.