Paraguay'ın Dünya Kupası kahramanı: Oğlunun tedavisi için malzemelerini satmak zorunda kalan kaleci

Orlando Gill, 29 Haziran Pazartesi günü Almanya'ya karşı oynanan maçta Paraguay'ın penaltı atışlarındaki kahramanı olurken, bilinmezlikten zirveye uzanan yolculuğunu sürdürdü.

1,98 boyundaki kaleci, kurtardığı iki penaltıyla ülkesinin Dünya Kupası tarihindeki ikinci eleme turu galibiyetini aldı ve artan itibarını daha da pekiştirdi.

26 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nın en iyi kalecilerinden biri olarak öne çıksa da Ocak 2025'e kadar kulüp düzeyinde A takımda sadece üç maça çıkabilmişti.

Dahası, dört yıldan kısa bir süre önce, oğlu prematüre doğduğunda, "hiçbir şeyleri olmadığı" için ailesini geçindirmek adına malzemelerini satmak zorunda kalmıştı.

Gill, Paraguay kulüpleri Club 13 de Junio ??ve CS San Lorenzo'nun altyapılarında forma giymiş ve 2019'un başlarında Güney Amerika 20 Yaş Altı Şampiyonası için Paraguay kadrosuna seçilmişti.

San Lorenzo formasıyla A takımdaki ilk maçına Eylül 2020'de çıktı, ancak Ocak 2021'de evlendiği eşi Melissa Avalos 2022'de hamile kaldığında, o ana dek sadece iki maçta görev yapabilmişti.

Çiftin oğullarının 31 Aralık'ta doğması bekleniyordu ama sağlık sorunları nedeniyle Melissa 30 Kasım'da hastaneye yatırıldı ve 7 Aralık'ta doğumu başlatmak için tıbbi müdahale uygulandı.

Ne var ki Melissa'nın acil ameliyata alınmasını ve oğlunun yoğun bakıma girmesini gerektiren ciddi komplikasyonlar nedeniyle bebek Lautaro ancak ertesi gün dünyaya gelebildi.

Aile Noel'de eve dönebilmişti ama Melissa geçen yıl Instagram'da yaptığı paylaşımda, "Hiçbir şeyimiz yoktu ve Orlando masrafları karşılamak için kulüp eşyalarını satıyordu" demişti.

"Oğlum hayatta kalmak için mücadele etti ve babası hep yanındaydı. Her şeyini ortaya koydu, her şeyini sattı, kıyafetlerini, spor ayakkabılarını ve hatta hatıra olarak saklayamadığı U20 milli takım formasını bile."

Arjantin'e transfer

Oğlunun doğumundan yaklaşık bir yıl sonra ve henüz sadece iki A takım maçına çıkmışken, Gill'e hayatını değiştirecek bir fırsat sunuldu.

Arjantin'in üst düzey ligi ekiplerinden San Lorenzo, Gill'i önce kiralık olarak kadrosuna katarak risk aldı.

2024 yılını yedek takımda geçirdikten sonra 2025'te A takımın değişmez bir parçası haline geldi ve Paraguay Teknik Direktörü Gustavo Alfaro'nun dikkatini çekti.

Mart ve Haziran aylarında kadroya çağrılmasının ardından ve Paraguay Dünya Kupası biletini çoktan garantilemişken Gill, geçen Eylül ayında Peru ile oynanan son eleme maçında ilk kez A milli takım formasını giydi.

Daha sonra beş hazırlık maçında görev aldı ve Dünya Kupası öncesinde birinci kaleci konumuna yükseldi. Turnuva ise ev sahibi ülkelerden ABD'ye karşı alınan 4-1'lik mağlubiyetle başlamıştı.

Ancak Gill, o günden bu yana, Almanya maçındaki uzatmalar da dahil, çıktığı üç maçta kalesinde sadece bir gol gördü ve kalesine gelen 17 isabetli şutun 16'sını kurtardı.

Gill penaltı atışlarında yaptığı iki başarılı kurtarışla FIFA'nın "maçın oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Gill bu ödülü ailesine, özellikle de ülkesinde hastanede tedavi gören yeğeni Alexander'a armağan etti.

Oğlunun travmatik bir doğum sürecini atlatmasına tanık olan Gill, Paraguay Dünya Kupası'ndaki beklenmedik yolculuklarına devam ederken, şimdi de yeğenine mücadeleyi sürdürmesi için güç vermeye çalışıyor.

Gill "Alexander, bu kupa senin için" dedi.

"Umarım en kısa sürede iyileşirsin. Vaftiz baban seni uzaktan destekliyor."

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.