A Milli Takım'ın rakibi Paraguay'ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye'nin de rakibi olan Paraguay'ın 26 kişilik turnuva kadrosu duyuruldu. Teknik direktör Gustavo Alfaro'nun belirlediği kadroda Miguel Almiron, Julio Enciso ve Antonio Sanabria gibi yıldız isimler yer alıyor.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki rakiplerinden olan Paraguay'ın 26 kişilik turnuva kadrosu açıklandı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele edecek Paraguay'ın kadrosu duyuruldu. Teknik Direktör Gustavo Alfaro'nun belirlediği 26 kişilik aday kadroda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Orlando Gill, Roberto Junior Fernandez, Gaston Olveira

Defans: Juan Caceres, Gustavo Velazquez, Gustavo Gomez, Junior Alonso, Jose Canale, Omar Alderete, Alexandro Maidana, Fabian Balbuena

Orta saha: Diego Gomez, Mauricio Mahalhaes, Damian Bobadilla, Braian Ojeda, Andres Cubas, Matias Galarza, Alejandro Romero Gamarra

Forvet: Gustavo Caballero, Ramon Sosa, Alex Arce, Isidro Pitta, Gabriel Avalos, Miguel Almiron, Julio Enciso, Antonio Sanabria

Paraguay, ilk maçını 13 Haziran'da ev sahibi ABD ile oynarken, 20 Haziran'da Türkiye ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki son maçında ise 26 Haziran'da Avustralya karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
