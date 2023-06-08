Para Yelken Türkiye Şampiyonası sona erdi
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Kocaeli'de yapılan Para Yelken Türkiye Şampiyonası sona erdi. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, 3-8 Haziran tarihlerinde Bayramoğlu Yat ve Su Sporları Kulübünde gerçekleştirilen yarışlara 4 ilden 19 sporcu katıldı. Gençler ve genel olmak üzere iki kategoride yapılan şampiyonada dereceye giren sporcular şunlar: Gençler: 1. Büşra Nur Çelik, 2. Furkan Erçin, 3. Yiğit Efe Yıldırım Genel: 1. Miray Ulaş, 2. İbrahim Kalay, 3. Emir Turnacıgil Şampiyonada ilk iki sırayı alan sporcular, Hollanda'da ağustos ayında düzenlenecek Para Yelken Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
Kocaeli'de yapılan Para Yelken Türkiye Şampiyonası sona erdi.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, 3-8 Haziran tarihlerinde Bayramoğlu Yat ve Su Sporları Kulübünde gerçekleştirilen yarışlara 4 ilden 19 sporcu katıldı.
Gençler ve genel olmak üzere iki kategoride yapılan şampiyonada dereceye giren sporcular şunlar:
Gençler: 1. Büşra Nur Çelik, 2. Furkan Erçin, 3. Yiğit Efe Yıldırım
Genel: 1. Miray Ulaş, 2. İbrahim Kalay, 3. Emir Turnacıgil
Şampiyonada ilk iki sırayı alan sporcular, Hollanda'da ağustos ayında düzenlenecek Para Yelken Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.