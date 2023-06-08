Para Yelken Türkiye Şampiyonası sona erdi

Kocaeli'de yapılan Para Yelken Türkiye Şampiyonası sona erdi. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, 3-8 Haziran tarihlerinde Bayramoğlu Yat ve Su Sporları Kulübünde gerçekleştirilen yarışlara 4 ilden 19 sporcu katıldı. Gençler ve genel olmak üzere iki kategoride yapılan şampiyonada dereceye giren sporcular şunlar: Gençler: 1. Büşra Nur Çelik, 2. Furkan Erçin, 3. Yiğit Efe Yıldırım Genel: 1. Miray Ulaş, 2. İbrahim Kalay, 3. Emir Turnacıgil Şampiyonada ilk iki sırayı alan sporcular, Hollanda'da ağustos ayında düzenlenecek Para Yelken Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.