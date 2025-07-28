Para Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. Ayağı Samsun'da Başladı

Para Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. Ayağı Samsun'da Başladı
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İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen Para Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. ayağına 59 sporcu katılıyor. Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, bu organizasyonda 2026 Türkiye Okçuluk Milli Takımları'nın seçimlerinin yapılacağını belirtti.

Para Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. ayağı Samsun'da başladı.

lkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen organizasyona 59 sporcu katılıyor.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine açıklamasında "Yarışmalarda 2026 Türkiye Okçuluk Milli Takımlarının seçimleri yapılmış olacak. Bir anlamda olimpiyata gidecek takımın seçmesi olacak. Çok ciddi katılım var. Sporcularımız yaptıkları hazırlıklarının sonucunu burada alacaklar. Milli takım ekibimiz de burada sporcularımızı takip ediyor." dedi.

Organizasyon, yarın son bulacak.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Spor
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