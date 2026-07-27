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Samsun'da Para Okçuluk Kupası Başladı

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Para Okçuluk 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası (TSP-2) müsabakaları Samsun'da başladı.

Para Okçuluk 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası (TSP-2) müsabakaları Samsun'da başladı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2026 yılı faaliyet programında yer alan organizasyon, İlkadım Okçuluk Tesisi'nde gerçekleştiriliyor.

Müsabakalarda 15 ilden 48 paralimpik sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı İzzet Tekeli, AA muhabirine, organizasyonun 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.

Tekeli, "Bugünkü sıralama atışlarımızda TSP 2 olarak nitelendirdiğimiz toplam puanlarının ortaya çıkacağı bir organizasyon. Paralimpiklerde kendi kategorilerinde makara yaylarda olimpik yaylar da toplanan puanlarla devam ediyoruz. Yarın da paralimpik grubun eleme atışlarıyla devam edeceğiz." dedi.

Organizasyonun ikinci ayağında bedensel engeli bulunmayan sporcularla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası müsabakalarıyla devam edeceğini söyleyen Tekeli, "29 Temmuz, 2 Ağustos arasında da normal kabul edilmiş olimpik sporcularımızla devam edeceğiz. Oradaki organizasyonumuzda da 528 sporcu, 120 antrenör toplamda velilerle birlikte 1500'e yakın bir sporcu topluluğunu burada göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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