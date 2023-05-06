Para Masa Tenisi Milli Takımı 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na hazırlanıyor

Para Masa Tenisi Milli Takımı, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na puan veren 4 ayrı turnuva serisine başlıyor. Teknik direktör Yusuf Kılınçkaya ve Milli sporcu Ali Öztürk, hedefleri ve hazırlıkları hakkında açıklamalarda bulundu.

Para Masa Tenisi Milli Takım Teknik Direktörü Yusuf Kılınçkaya: En fazla kota ve madalya alan branş olmak istiyoruz

Paralimpik Milli sporcu Ali Öztürk : Paralimpikte en başarılı branş biziz

Alper ŞAŞMAZ - Ercan ATA / ANKARA, - Para Masa Tenisi Milli Takımı, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na puan veren 4 ayrı turnuva serisine başlıyor.

ERKEKLER: Abdullah Öztürk, Nesim Turan, Ali Öztürk ve Hamza Çalışkan