Para Dans Milli Takımı, Hollanda'da 11 Madalya Kazandı

Hollanda'nın Amstelveen kentinde düzenlenen 2025 Para Dans Sporları Uluslararası Yarışması'nda Para Dans Milli Takımı, 11 madalya kazandı.

Amstelveen'de, 18-20 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen yarışmada milli sporcular, 13 farklı kategoride mücadele etti.

Milliler, toplamda 4 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya aldı.

19 ülkenin katılım gösterdiği yarışmada en başarılı ülke Türkiye olurken, bu başarı sayesinde milli takım, kasım ayında Slovakya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılım hakkı elde etti.

Organizasyonda ayrıca 1 Türk hakem de görev yaptı.