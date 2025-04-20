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Para Dans Milli Takımı, Hollanda'da 11 Madalya Kazandı

Para Dans Milli Takımı, Hollanda'da 11 Madalya Kazandı
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Hollanda'nın Amstelveen kentinde düzenlenen 2025 Para Dans Sporları Uluslararası Yarışması'nda Türkiye, 11 madalya kazanarak en başarılı ülke oldu. Milli takım, 4 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya ile Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Hollanda'nın Amstelveen kentinde düzenlenen 2025 Para Dans Sporları Uluslararası Yarışması'nda Para Dans Milli Takımı, 11 madalya kazandı.

Amstelveen'de, 18-20 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen yarışmada milli sporcular, 13 farklı kategoride mücadele etti.

Milliler, toplamda 4 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya aldı.

19 ülkenin katılım gösterdiği yarışmada en başarılı ülke Türkiye olurken, bu başarı sayesinde milli takım, kasım ayında Slovakya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılım hakkı elde etti.

Organizasyonda ayrıca 1 Türk hakem de görev yaptı.

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Kaynak: AA / Selman Aksünger - Spor
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