Para Dans Milli Takımı, Hollanda'da 11 Madalya Kazandı
Hollanda'nın Amstelveen kentinde düzenlenen 2025 Para Dans Sporları Uluslararası Yarışması'nda Türkiye, 11 madalya kazanarak en başarılı ülke oldu. Milli takım, 4 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya ile Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.
Hollanda'nın Amstelveen kentinde düzenlenen 2025 Para Dans Sporları Uluslararası Yarışması'nda Para Dans Milli Takımı, 11 madalya kazandı.
Amstelveen'de, 18-20 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen yarışmada milli sporcular, 13 farklı kategoride mücadele etti.
Milliler, toplamda 4 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya aldı.
19 ülkenin katılım gösterdiği yarışmada en başarılı ülke Türkiye olurken, bu başarı sayesinde milli takım, kasım ayında Slovakya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılım hakkı elde etti.
Organizasyonda ayrıca 1 Türk hakem de görev yaptı.
Kaynak: AA / Selman Aksünger - Spor