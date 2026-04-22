Milli para atletler Fas'ta yarışacak

Para Atletizm Milli Takımı, Grand Prix serisinin üçüncü etabında mücadele etmek üzere Fas'a gitti.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, yarın Rabat kentinde başlayacak organizasyonda 57 ülkeden 439 sporcu yarışacak.

Organizasyonda milli sporculardan Sevda Kılınç Çırakoğlu 200 metre, 400 metre ve 1500 metrede, Hatice Güçlü 1500 metrede, Mervenur Çağıran 400 metre ve 1500 metrede, Melisa Emine Avşar uzun atlamada, Serap Demirkapu ise cirit ve gülle atmada madalya mücadelesi verecek.

Yarışlar, 25 Nisan Cumartesi günü sona erecek.