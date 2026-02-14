Haberler

Milli para atletler, Dubai Grand Prix'sinde 5 madalya elde etti

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen Para Atletizm Grand Prix'sinde milli sporcular, 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Para Atletizm Dubai Grand Prix'sinde mücadele eden milli sporcular 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi 3 sporcu temsil etti.

Erkeklerde Hamid Haydari, hem F57 gülle atma hem de F57 cirit atma kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Kadın para atletlerden Hamide Doğangün T53 400 metrede altın, T53 100 metrede gümüş madalya aldı. Zübeyde Süpürgeci ise T54 100 metrede bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
