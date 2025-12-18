Haberler

Giannis Papanikolaou: "Rize'de bir kale oluşturmamız gerekiyor"

Giannis Papanikolaou: 'Rize'de bir kale oluşturmamız gerekiyor'
Güncelleme:
Çaykur Rizesporlu Giannis Papanikolaou, Beşiktaş maçı öncesinde takımın iç sahada daha iyi sonuçlar alması gerektiğini vurguladı ve Rize'de güçlü bir takım oluşturma hedeflerini dile getirdi.

Çaykur Rizesporlu oyuncu Giannis Papanikolaou, " Rize'de bir kale oluşturmamız gerekiyor" dedi.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynayacakları Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan 27 yaşındaki Yunan orta saha oyuncusu Giannis Papanikolaou, kendisini iyi bir takım oyuncusu olarak gördüğünü ifade ederek "Rizespor'daki ikinci yılım. Geçen sezon yaşadığım sakatlık nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalmak zorunda kaldım. Ancak şu anda kendimi iyi hissediyorum. Elbette her zaman gelişime açık yönler vardır, fakat genel olarak performansımın olumlu bir yönde ilerlediğini düşünüyorum. Her zaman takımıma en iyi şekilde katkı sağlamaya çalışıyorum ve kendimi tam anlamıyla bir takım oyuncusu olarak görüyorum" dedi.

"Takımımız iyi bir gidişat yakaladı"

İç sahada çok daha maç kazanmaları gerektiğinin altını çizen Papanikolaou, "Rize'de bir kale oluşturmamız gerekiyor. Daha önce bunu tam anlamıyla yapamadık. Ancak şu anda yakaladığımız bir momentum var. Takımımız iyi bir gidişat yakaladı. Bunu hem aldığımız sonuçlarla hem de sahaya yansıttığımız futbolla gösterdiğimizi düşünüyorum. Yeni hocamızla henüz çok uzun bir süre birlikte çalışmadık ama şu ana kadar gördüğümüz tablo umut verici. Zamanla hem oyun hem de skor anlamında çok daha iyi bir noktaya geleceğimize inanıyorum" diye konuştu.

"Bu maçı kazanmayı ümit ediyoruz"

Beşiktaş maçının kolay olmayacağını ancak iyi fırsatlar yakalayacaklarına inandığını dile getiren Papanikolaou "Geçen sezon İstanbul'da çok önemli bir sonuç almıştık. Bu sezon da aynısını tekrarlayabilmeyi umuyoruz. Ancak şunu özellikle belirtmek isterim; rakibiniz iyi ya da kötü bir dönemden geçse de Beşiktaş, Türkiye'nin en iyi takımlarından biridir. Bu nedenle kolay bir maç olmayacağını söyleyebilirim. Buna rağmen maç içinde iyi fırsatlar yakalayacağımıza inanıyorum. Amacımız bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek ve sahadan galibiyetle ayrılmak. Bu maçı kazanmayı ümit ediyoruz. Rizespor olarak bu sezon deplasmanda iyi performanslar sergiliyoruz. Bana göre yavaş yavaş zor yenilen bir takım haline geliyoruz" ifadelerine yer verdi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
