PAOK taraftarlarının içinde bulunduğu aracın Romanya'da kaza yapması sonucu 7 kişi öldü

Yunanistan Süper Ligi'ndeki PAOK takımının taraftarlarını Fransa'ya taşıyan minibüs, Romanya'da tırla çarpıştı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yunanistan Süper Ligi takımlarından PAOK ile Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Lyon arasında perşembe akşamı oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında takımlarını desteklemek üzere Fransa'ya giden Yunan taraftarları taşıyan araç, Romanya'da kaza yaptı.

7 ÖLÜ, 3 YARALI

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, PAOK taraftarlarını taşıyan minibüs, Lugojelul kenti yakınlarında DN6-E70 otoyolunda sollama esnasında karşı yönden gelen TIR'la çarpıştı. Araçtaki 10 kişiden 7'si yaşamını yitirdi, yaralanan 3 kişi bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

MİÇOTAKİS'TEN BAŞ SAĞLIĞI

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis yaptığı açıklamada kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Yunan hükümeti ve itfaiye teşkilatının Romanya yerel makamları ile işbirliği içinde olduğunu belirtti. Miçotakis, ölenlerin yakınlarına ve PAOK ailesine baş sağlığı diledi.

FECİ KAZA KAMERADA

Öte yandan meydana gelen feci kaza, bir başka aracın iç güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Spor
