Panathinaikos Taraftarından Filistin'e Destek
THY Euroleague'de Panathinaikos'un Maccabi Tel Aviv'i mağlup ettiği maçta Yunan taraftarlar, Filistin'e destekleyici pankartlar açtı ve İsrail'e tepki gösterdi.
Panathinaikos'un, THY Euroleague'de Maccabi Tel Aviv ile Atina'da oynadıkları karşılaşmada Yunan taraftarlar, Filistin'e destek pankartları açtı.
THY Euroleague'in 9. haftasında Yunan ekibi Panathinaikos ile İsrail takımı Maccabi Tel Aviv arasında OAKA Arena'da oynanan müsabakada Yunan taraftalar, Filistin'e destekte bulundu. Taraftarlar, 'Soykırımı durdurun, Filistin'e özgürlük' yazılı pankart açarak, İsrail'e tepki gösterdi.
Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Maccabi'yi 93-87'lik skorla mağlup etti. - İSTANBUL