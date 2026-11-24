Panathinaikos Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Selen Erdem, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Selen Erdem, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu süreç boyunca desteğini her zaman hissettiren Panathinaikos taraftarlarına teşekkür etmek istiyorum. Sevginiz, desteğiniz ve bana gösterdiğiniz değer benim için çok özel ve unutulmaz olacak. Panathinaikos'ta geçirdiğim süre boyunca çok değerli deneyimler, güzel anılar ve dostluklar biriktirdim. Birlikte mücadele ettiğim oyuncularıma, teknik ekibime, kulüp çalışanlarına ve bu yolculukta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Panathinaikos gibi köklü ve büyük bir kulübün parçası olmak, bu takımın başında görev yapmak benim için büyük bir gururdu. Birlikte yaşadığımız güzel anları ve mücadeleleri her zaman özel bir yerde saklayacağım." ifadelerini kullandı.

Mart 2025'te Yunanistan ekibinin başına geçen Selen Erdem, Panathinaikos Kadın Basketbol Takımı'nın tarihindeki ilk yabancı başantrenör olmuştu.

Kaynak: AA