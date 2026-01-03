Haberler

Denizlili sporcu yüzmede üç Türkiye rekoru kırdı

Denizlili sporcu yüzmede üç Türkiye rekoru kırdı
Güncelleme:
Antalya'da düzenlenen Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda Pamukkale Olimpik Sporlar Spor Kulübü, 10 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya kazanarak toplamda 19 madalya ile başarılı bir performans sergiledi. Milli sporcu Ahmet Mete Boylu, üç Türkiye rekoru kırarak dikkatleri üzerine çekti.

Antalya'da gerçekleşen Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda Pamukkale Olimpik Sporlar Spor Kulübü sporcuları 10 altın, 2 gümüş, 2 bronz, 5 yaş grubu madalyası ile toplam 19 madalya kazandı. Milli sporcu Ahmet Mete Boylu, şampiyonada üç Türkiye rekoru kırarak yarışmalara damga vurdu.

Türkiye Sportive Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası 24-28 Aralık 2025 tarihlerinde Antalya'da yapıldı. Yarışmada Galatasaray SK adına yarışan Denizlili sporculardan oluşan Pamukkale Olimpik Sporlar Spor Kulübünden 13 sporcu yer aldı. Pamukkale Olimpik Sporlar Spor Kulübü sporcuları 10 altın, 2 gümüş, 2 bronz, 5 yaş grubu madalyası ile toplam 19 madalya kazandı. Son dönemin formuyla parlayan yıldız sporcularından Ahmet Mete Boylu yarışmaları üç ayrı dalda Türkiye Rekoru kırarak tamamladı. Açık Yaş Türkiye rekoru, 4x200m Serbest Bayrak 18 yaş Türkiye rekoru ve 4x100m Karışık Bayrak 18 yaş Türkiye rekoru kıran Milli Sporcumuz yarışmalara damga vurdu. Boylu, yarıştığı 12 ayrı kategoride 10 altın, 2 gümüş madalya kazandı. - DENİZLİ

