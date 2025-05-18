Pamukkale Basket, Türkiye Sigorta 3x3 Basketbol Turnuvası'nda Şampiyon Oldu

Pamukkale Basket, Türkiye Sigorta 3x3 Basketbol Turnuvası'nda Şampiyon Oldu
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Türkiye Sigorta'nın düzenlediği 3x3 Basketbol Turnuvaları'nda finalde Pamukkale Basket, Gaziantep Prime'i 21-14 mağlup ederek şampiyonluk elde etti. Turnuvada dereceye giren takımlara ödüller verildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Türkiye Sigorta iş birliğiyle hayata geçirilen Türkiye Sigorta 3x3 Basketbol Turnuvaları'nda şampiyon Pamukkale Basket oldu.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan final müsabakalarında Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman etabı şampiyonları Pamukkale Basket, Powerfit, Gaziantep Prime ve And1 takımları mücadele etti.

Organizasyonun finalinde Pamukkale Basket ile Gaziantep Prime karşı karşıya geldi. Pamukkale Basket, Gaziantep Prime'ı 21-14 mağlup ederek turnuvada şampiyonluğa ulaştı.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları TBF Başkan Vekili Harun Erdenay ve Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Murat Süzer tarafından takdim edildi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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