Palandöken’de yeni sezon mesaisi sürüyor: 8 takım Erzurum’da kamp yapıyor

Türkiye'nin önemli yüksek irtifa kamp merkezleri arasında yer alan Erzurum, 2026-2027 sezonu öncesinde yerli ve yabancı futbol takımlarını ağırlamayı sürdürüyor.

Palandöken Dağı eteklerinde bulunan modern antrenman sahaları, serin iklimi ve yüksek rakımıyla dikkat çeken Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde, Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ile İran, Kuveyt ve Mısır liglerinden toplam 8 takım yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Yüksek rakımı, serin yaz havası, FIFA standartlarındaki doğal çim sahaları, modern tesisleri ve konaklama imkanlarıyla öne çıkan Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, her yıl olduğu gibi bu sezon öncesinde de yerli ve yabancı kulüplerin en fazla tercih ettiği kamp merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

2 Süper Lig ekibi kamp yapıyor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, ilk iki etap kamp çalışmalarını kendi tesislerinde tamamlamasının ardından üçüncü etap hazırlıklarına da Erzurum'da devam ediyor. Mavi-beyazlı ekip, 27 Temmuz'da Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde başladığı üçüncü etap kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor da yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'u tercih etti. 26 Temmuz'da kente gelen turuncu-yeşilli ekip, Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını 5 Ağustos'a kadar sürdürecek. Akdeniz temsilcisi kampın ardından Antalya'ya dönerek hazırlıklarına kendi tesislerinde devam edecek.

Türkiye liglerinden takımları ağırlıyor

1. Lig ekiplerinden Vanspor FK ise sezon öncesi ikinci kamp dönemini de Erzurum'da gerçekleştiriyor. 8 Temmuz'da başladığı kamp çalışmalarını sürdüren Van temsilcisi, 3 Ağustos'a kadar Palandöken'de yeni sezona hazırlanacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Erzincanspor da 27 Temmuz'da başladığı Erzurum kampını 21 Ağustos'a kadar sürdürecek. Kırmızı-siyahlılar yeni sezon hazırlıklarını Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştiriyor.

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bitlis 1916 Spor Kulübü ise 30 Temmuz'da başladığı Erzurum kampına 7 Ağustos'a kadar devam edecek.

Asya ve Afrika takımlarının da tercihi oldu

Yabancı takımlar da sezon öncesi hazırlıkları için Erzurum'u tercih etti. İran Persian Gulf Ligi ekiplerinden Perspolis, 24 Temmuz'da geldiği Erzurum'da çalışmalarını 5 Ağustos'a kadar sürdürecek.

Kuveyt Premier Ligi ekiplerinden Al Arabi SC de 17 Temmuz'dan bu yana Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Kuveyt temsilcisi, 6 Ağustos'a kadar Erzurum'da kalarak kamp programını tamamlayacak.

Mısır Premier Ligi ekiplerinden Pyramids FC ise 23 Temmuz'da başladığı Erzurum kampına devam ediyor. Mısır temsilcisi de 6 Ağustos'a kadar Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı