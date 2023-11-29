Geçtiğimiz yıl kayak sezonunu 15 Aralık'ta açan Palandöken Kayak Merkezi, bu sezon kapılarını kayakseverlere erken açtı. Türkiye'de kayak heyecanının ilk başladığı kayak merkezi olma özelliğini bu yıl da kimseye kaptırmayan Palandöken'de kayakseverlerin heyecanı gözlerden kaçmadı.

Palandöken'de kayak sezonu açıldı

Kayakseverler ilk günde adeta dağa akın etti

ERZURUM - Geçtiğimiz yıl kayak sezonunu 15 Aralık'ta açan Palandöken Kayak Merkezi, bu sezon kapılarını kayakseverlere erken açtı.

Türkiye'de kayak heyecanının ilk başladığı kayak merkezi olma özelliğini bu yıl da kimseye kaptırmayan Palandöken'de kayakseverlerin heyecanı gözlerden kaçmadı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ejder3200 ekipleri kısa sürede pistleri kayak yapmaya müsait ve dağdaki tüm tesisleri sezona hazır hale getirdi. Hafta içi olmasına rağmen kayak yapan vatandaşlar mutluluklarını ve heyecanlarını dile getirdi. Hafta sonunda Palandöken'de yoğunluğun çok daha fazla olması bekleniyor.

Kayak, snowboard ve kızak keyfinin yanı sıra buz duvarı, snow park, dev salıncak, zipline, yamaç paraşütü, insan sapanı ve lastik raftingi ile macera dolu bir tatil fırsatının sunan Palandöken Kayak Merkezi'nde, 1 ile 14 kilometre arasında değişen 55 pistte 87 kilometre kesintisiz kayak yapma imkanı bulunuyor.

Erzurum Havalimanı'na 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine konaklama ve ulaşım başta olmak üzere birçok imkanı sunan Palandöken Kayak Merkezi, teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri, uluslararası standartlarda uzun pistleri, kar kalitesi ve eşsiz doğasıyla dikkat çekiyor.