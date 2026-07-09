Amed Sportif Faaliyetler ile Dinamo Batumi Erzurum'da karşı karşıya gelecek

Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında önemli bir hazırlık maçına ev sahipliği yapacak. Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler ile Gürcistan Erovnuli Ligi takımlarından FC Dinamo Batumi hazırlık maçlarında kozlarını paylaşacak.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren iki takım, 11 Temmuz Cumartesi günü saat 16.00'da Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi K7 No'lu sahada karşı karşıya gelecek. Her iki takım için de kamp dönemindeki ilk hazırlık karşılaşması olma özelliği taşıyan mücadelede teknik heyetler, futbolcuların son durumunu görme fırsatı bulacak.

Teknik Direktör Besnik Hasi yönetimindeki Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon öncesi çalışmalarını yüksek rakım avantajından yararlanarak Erzurum'da sürdürürken, Teknik Direktör Giorgi Chiabrishvili'nin çalıştırdığı FC Dinamo Batumi de sezon hazırlıkları kapsamında 5 Temmuz'dan bu yana Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp yapıyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı