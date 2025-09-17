Haberler

Padel Sporunun Yıldızı Ivan Scasni İzmir'de Eğitim Verdi

Dünya çapında tanınan padel oyuncusu Ivan Scasni, İzmir'deki Orange Padel Tesisleri'nde dört gün boyunca eğitim vererek sporseverlerle buluştu. Katılımcılar, Scasni'nin deneyimlerinden faydalanma şansı yakaladı.

DÜNYA çapında hızla yayılan padel sporunda uluslararası alanda en önemli oyunculardan Ivan Scasni, İzmir'deki Orange Padel Tesisleri'nde dört gün boyunca eğitim verdi. Urla'daki Göztepe Yelken Tesisleri içinde açılan Orange Padel, bu sporun önemli isimlerinden Ivan Scasni'yi konuk etti. Bugüne kadar dünyanın en önemi padel organizasyonlarında yer alan Scasni, Orange Padel'de dört gün boyunca eğitim verdi. Ivan Scasni'den eğitim almak isteyen onlarca padel sevdalısı, kortlara koşarken, Sırp oyuncu neredeyse dört gün boyunca aralıksız olarak tüm deneyimlerini aktarma fırsatı elde etti.

Padelin Türkiye'de yeni bir spor olmasına rağmen çok hızlı yayıldığını belirten Scasni, "Orange Padel, harika bir kulüp. Kortlar ve deniz kenarındaki konumu mükemmel. Dört gün boyunca burada hem eğitim verip spor yapma, hem de sosyalleşme imkanı bulduk" dedi. Padelin daha da popüler olacağını kaydeden Scasni, "Şu anda daha çok tenisten gelme oyuncular kortta. Fakat gün geçtikçe padele başlama yaşı da düşüyor. Bu tutku herkesi saracak" diye konuştu.

Bir süre önce padel dünyasının ünlü isimleri Francesco Mendo ve Cayan Chiodi Appel'i de konuk ettiklerini söyleyen Orange Padel Kurucu Yöneticisi Efe Özbayrak ise, "Ivan Scasni eğitimiyle fark yarattı. Padelin liderlerini İzmirli sporseverlerle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
