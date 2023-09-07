P. Karşıyaka, Hilliard ve Carer Jr'ı transfer etti

P. Karşıyaka, Maccabi Tel Aviv'den Darrun Hilliard ve Washington Wizards'dan Vernon Carer Jr'ı transfer etti. Karşıyaka, yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı ve toplamda 6 önemli transfer gerçekleştirdi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka, son günlerde iki önemli takviye yaptı. Kaf-Kaf, Maccabi Tel Aviv'den Darrun Hilliard ve Washington Wizards'dan Vernon Carer Jr'ı renklerine bağladı.

Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezon play-off finalinde şampiyonluğu A. Efes'e kaptıran P. Karşıyaka, yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. İç transferde Errick McCollum, Thomas Akyazılı, Kenan Sipahi, Ergi Tırpancı, Deniz Kılıçlı, Vitto Brown, Mert Celep ve Jaylon Brown'ı takımda tutan yeşil-kırmızılılar, dış transferde ise A. Efes'ten Furkan Haltalı, NBA'de Minnesota Timberwolves, Indiana Pacers ve Boston Celtics formaları giyen Kelan Martin, Darüşafaka'dan Hakan Sayılı, Washington Wizards'dan Vernon Carer Jr ve son olarak da Maccabi Tel Aviv forması giyen Darrun Hilliard'ı kadrosuna kattı. Böylece Karşıyaka, takımın iskeletini korumanın yanında 6 önemli transfere imza attı.

İzmir ekibinin 1 veya 2 transfer daha yapması bekleniyor. - İZMİR