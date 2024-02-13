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P. Karşıyaka, Galatasaray'ı mağlup ederek Dörtlü Final'e katıldı

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P. Karşıyaka, Basketbol Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray'ı 88-72 mağlup ederek, Konya'da oynanacak Dörtlü Final'e katılma hakkı kazandı.

P. Karşıyaka, Basketbol Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray'ı 88-72 mağlup ederek, Konya'da oynanacak Dörtlü Final'e katılma hakkı kazandı.

Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Batuhan Söylemezoğlu

P. Karşıyaka : Errick McCollum 12, Jaylon Brown 13, Vernon Carey 17, Darrun Hilliard 6, Vitto Brown 25, Kenan Sipahi 8, Thomas Akyazılı 6, Hakan Sayılı, Furkan Haltalı 1, Efe Ergi Tırpancı, Deniz Kılıçlı, Mert Celep

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Galatasaray: Corey Walden 9, Akwasi Yeboah 8, David McCormack 4, Klemen Prepelic 19, Miralem Halilovic 10, Samet Geyik 2, Göksenin Köksal 4, Sadık Emir Kabaca 8, İsmet Akpınar 2, Buğrahan Tuncer 6

Başantrenör: Yakup Sekizkök

1. periyot: 23-14 (P. Karşıyaka lehine)

Devre: 45-37 (P. Karşıyaka lehine)

3. periyot: 74-56 (P. Karşıyaka lehine) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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