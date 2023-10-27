P. Karşıyaka, Darüşşafaka'ya konuk olacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki 5. hafta mücadelesinde P. Karşıyaka, yarın Darüşşafaka'ya konuk olacak. Bu zorlu müsabaka 18.00'de Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanacak.

P. Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde yarın Darüşşafaka'ya konuk olacak. Zorlu müsabaka saat 18.00'de Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanacak. Müsabakayı, Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu ve Yiğit Gönültaş hakem üçlüsü yönetecek. Karşılaşma öncesinde P. Karşıyaka, 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ile puan tablosunda 8. sırada yer alırken, ev sahibi ekip Darüşşafaka da 2 galibiyet 2 mağlubiyetle 12. basamakta bulunuyor. Yeşil-kırmızılılar, rakibini yenerek hem üst sıralara çıkmayı hem de galibiyet serisi yapmayı hedeflerken Darüşşafaka ise tekrar çıkışa geçmek istiyor. - İZMİR