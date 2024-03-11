P. Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde galibiyet serisine devam ediyor

P. Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı son iki müsabakayı kazanarak iki maçlık galibiyet serisine imza attı.

Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 8 maçlık galibiyet serisine imza atan ve daha sonra inişli-çıkışlı dönemler geçiren P. Karşıyaka, tekrar benzer serilere imza atmak için mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Ligin 20. haftasında deplasmandaki Bursaspor maçını kazanan yeşil-kırmızılılar, bu çıkışını Büyükçekmece Basketbol maçında da sürdürerek üst üste ikinci maçını da kazanmayı başardı. Büyükçekmece Basketbol müsabakasına dair açıklamalarda bulunan P. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, yaşanan sakatlıklardan dolayı zor bir maç olduğunun altını çizerek, "Hem eksiktik, önemli parçalarımız yoktu, hem de alt sıralarda olmasına rağmen Büyükçekmece iyi oynayan bir takım. O yüzden ilk olarak kazanmak önemliydi. Maçın büyük bir bölümünde de iyi oynadık ama sezon başından beri ribaundlarda ve top kayıpları konusunda bazen konsantrasyon düşüklüğümüz oluyor. Büyükçekmece karşısında da önde olduğumuz bazı yerlerde bu sıkıntıyı yaşadık. Her şeye rağmen iyi oynadığımız bölüm fazlaydı ve kazanmak tek amaçtı. Eksik olmamıza rağmen takım gibi davrandık ve kazandık" ifadelerini kullandı.

Öte yandan P. Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde oynayacağı Çağdaş Bodrumspor ve Beşiktaş müsabakalarını arka arkaya deplasmanda oynayacak. - İZMİR