Özvatan Gençlikspor, Emrah Çıtak ile anlaştı

Kayseri 1. Amatör Küme takımlarından Özvatan Gençlikspor, yeni sezon öncesi antrenör Emrah Çıtak ile anlaşma sağladı. Çalapverdi'nin ayrılmasının ardından takımın başına geçen Çıtak, başkan Turgut ile yapılan görüşme sonrası anlaşmaya vardı. Özvatan Gençlikspor, yarın akşam yapacağı ilk antrenmanla 2023-2024 sezonu hazırlıklarına başlayacak.

Kayseri 1. Amatör Küme'de mücadele eden Özvatan Gençlikspor, yeni sezon öncesi antrenör Emrah Çıtak ile anlaştı.

Kayseri 1. Amatör Küme takımlarından Özvatan Gençlikspor'da yeni dönem başladı. Geçen sezon Play-Out maçı sonrası 1. Amatör Küme'ye düşen Özvatan Gençlikspor'da antrenör Eren Çalapverdi'nin ayrılmasından sonra yeni antrenör belli oldu. Kırmızı beyazlılar son olarak Kayserigücü FK'yi çalıştıran tecrübeli ve başarılı antrenör Emrah Çıtak'ı takımın başına getirdi. Dün akşam başkan Eşref Turgut ile bir araya gelen Emrah Çıtak yapılan görüşme sonrası anlaşmaya vardı.

Öte yandan Özvatan Gençlikspor 2023-2024 sezonu hazırlıklarına yarın akşam yapacağı ilk antrenman ile start verecek. - KAYSERİ